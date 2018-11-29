Merve Öztopaloğlu'ndan Beşiktaş'a büyük

Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin kalesi konumundaki İstanbul'un Beşiktaş ilçesi için Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li Merve Öztopaloğlu Beşiktaşılara müjdeyi verdi.

Öztopaloğlu "Yeniden kusursuz Beşiktaş vizyonu" başlığı altındaki projelerinden ilki olan "imar ve ruhsat bilmecesini" bitirecek, kimsenin aklında soru kalmayacak şekilde Beşiktaşlıları aydınlatacak "özel resmi bilgilendirme kitapçıkları" hazırlayacaklarını duyurdu.

CHP'den Beşiktaş için aday gösterilme şansı en yüksek 2 adaydan biri olan Merve Öztopaloğlu resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Beşiktaş sakinleri sormadan, sorgulamaya ihtiyaç duymadan imar ve ruhsat konularında tüm haklarını bilecek. Mahalle ve sokaklara özel kitapçıklar ile imar-ruhsat gibi teknik ve anlaşılması zor terimlerle dolu konularda tüm belirsizlikler ortadan kalkacak. #SanaSözBeşiktaş" ifadesini kullandı.

İşte Merve Öztopaloğlu'nun o paylaşımı:

Beşiktaş sakinleri sormadan, sorgulamaya ihtiyaç duymadan imar ve ruhsat konularında tüm haklarını bilecek. Mahalle ve sokaklara özel kitapçıklar ile imar-ruhsat gibi teknik ve anlaşılması zor terimlerle dolu konularda tüm belirsizlikler ortadan kalkacak. #SanaSözBeşiktaş pic.twitter.com/BNAUEPOnrE — Merve Öztopaloğlu (@MrvOztopaloglu) 29 Kasım 2018

Merve Öztopaloğlu kimdir ?

1982 doğumlu Merve Öztopaloğlu, CHP'li bir ailenin içinden geliyor. Liseyi FMV Işık Lisesi'nde okuyan Merve Öztopaloğlu, Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi, çok iyi derecede İngilizce biliyor.

13 yıldır CHP üyesi olan Öztopaltoğlu, Beşiktaş CHP İlçe ve İstanbul CHP İl Yönetiminde yönetici pozisyonunda görev aldı.

Gençlik yıllarından bu yana çok sayıda STK’da görev alan Merve Öztopaloğlu, 2014 – 2018 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Merve Öztopaloğlu şimdiden CHP'nin Beşiktaş ilçesi için belediye başkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.