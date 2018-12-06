Merve Öztopaloğlu'ndan Beşiktaşlı kadınlara büyük müjde

Yerel seçimlerde CHP'nin kalesi konumundaki İstanbul'un Beşiktaş ilçesi için Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li Merve Öztopaloğlu Beşiktaşılara müjdeyi verdi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimizde “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” felsefesiyle Beşiktaş’ta hayata geçirmek istediğimiz yedi temel hedefimiz var." diyen Öztopaloğlu "Güçlü Kadın Güçlü Toplum için Beşiktaş Belediyesi'nin 7 Hedefi"ni açıkladı

İşte Öztopaloğlu'nun o paylaşımı: