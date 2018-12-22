Merve Öztopaloğlu'ndan tüm belediyelere örnek proje

Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin kalesi konumundaki İstanbul'un Beşiktaş ilçesi için Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li Merve Öztopaloğlu Beşiktaşlılara müjdeyi verdi.

Öztopaloğlu "Hayvan Dostu Beşiktaş" adlı projesini sosyal medyadan açıkladı.

CHP'den Beşiktaş için aday gösterilme şansı en yüksek 2 adaydan biri olan Merve Öztopaloğlu resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Beşiktaş’taki sokak hayvanlarının sosyal ve yaşamsal açıdan huzura kavuşacağı önemli bir dönemi başlatmak için 13 ana hedef belirledik. Biz onların da belediyesi olacağız." sözünü verdi.

İşte Merve Öztopaloğlu'nun o paylaşımı:

Beşiktaş’taki sokak hayvanlarının sosyal ve yaşamsal açıdan huzura kavuşacağı önemli bir dönemi başlatmak için 13 ana hedef belirledik. Biz onların da belediyesi olacağız 🐾 #HayvanDostuBeşiktaş pic.twitter.com/CdN9ofsvEI — Merve Öztopaloğlu (@MrvOztopaloglu) 21 Aralık 2018

Merve Öztopaloğlu kimdir ?

1982 doğumlu Merve Öztopaloğlu, CHP'li bir ailenin içinden geliyor. Liseyi FMV Işık Lisesi'nde okuyan Merve Öztopaloğlu, Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi, çok iyi derecede İngilizce biliyor.

13 yıldır CHP üyesi olan Öztopaltoğlu, Beşiktaş CHP İlçe ve İstanbul CHP İl Yönetiminde yönetici pozisyonunda görev aldı.

Gençlik yıllarından bu yana çok sayıda STK’da görev alan Merve Öztopaloğlu, 2014 – 2018 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Merve Öztopaloğlu şimdiden CHP'nin Beşiktaş ilçesi için belediye başkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.