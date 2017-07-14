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  4. 14 Temmuz 2017 16:37

Metrobüs güzergahı değişiyor; FSM'den geçecek...

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferlerinde düzenleme yapıldı. İETT, metrobüslerin FSM Köprüsü'nü kullanacağını açıkladı.

Metrobüs güzergahı değişiyor; FSM'den geçecek...
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, yarın saat 12:00'den itibaren kapalı olacağı açıklandı. Köprünün kapalı olması nedeniyle Metrobüs seferlerine yeni düzenleme getiriliyor.

İETT'den alınan bilgilere göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişli hatlar, Pazar günü etkinlikler bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet (2.) Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek, E5 karayolu üzerinden Uzunçayır Kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüsler Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinliklere katılmak isteyenler için, Uzunçayır- Altunizade arasında ring seferleri yapılacak.

Bunların dışında karşıya geçmek isteyen vatandaşların vapur kullanması için eksta seferler konulacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapanış saati değişti !15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapanış saati değişti !

 

 

 

15 temmuz , metrobüs