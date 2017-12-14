İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz karar
ABD, NATO çıldırıyor ! Bakan açıkladı: Bu hafta imzalar atılabilir
ABD, NATO çıldırıyor ! Bakan açıkladı: Bu hafta imzalar atılabilir
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı ! Dolar fırladı
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı ! Dolar fırladı
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Kullanmazsanız silinecek
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Kullanmazsanız silinecek
İrem Derici'ni bikinili Aralık ayı fotoğrafı Instagram'ı salladı
İrem Derici'ni bikinili Aralık ayı fotoğrafı Instagram'ı salladı
Türklerin ''aramaları'' ifşa oldu; Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı
Türklerin ''aramaları'' ifşa oldu; Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı
Çalışma hayatında devrim ! Bunu yapana 5 yıl hapis
Çalışma hayatında devrim ! Bunu yapana 5 yıl hapis
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 14 Aralık 2017 16:57

Mevlana Sarıyer’de anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 744'üncü vuslat yıldönümünde Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Şeb-i Arus' programıyla anıldı.

Mevlana Sarıyer’de anıldı
A+ A-

Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 744’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Usta oyuncu Altan Gördüm’ün katıldığı gecede; sema gösterilerinin ardından Mevlana şiirleri ve ilahiler okundu.

“En güzel örnek”

Konuşmasına Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli arasında geçen bir anıyı anlatarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,  “İnsanların birbirleriyle diyaloglarındaki ulviliği, yüceliği idrak etmesinin en güzel örneğidir” dedi. 

“Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz”

Mevlana’nın 7 öğüdünü okuyarak konuşmasına devam eden Genç:  “Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıyı aşabilmek için iyi insanlara ihtiyacımız var. Toplumda ‘Hazret’ hitabına dahil olmuş insanlarımızın söylemleri kuran ayetleri gibidir der büyüklerimiz. Kavga ortamının en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir. Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz. Temel geleneğimiz olan sevgiyi tüm insanlardan mahrum kılmayalım” dedi.

Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu’nun sema gösterileriyle devam eden program Mevlevi Ayin-i Şerif’in ardından son buldu.

sarıyer , sarıyer belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM