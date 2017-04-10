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  1. 10 Nisan 2017 23:10

MHP Aydın İl Başkanı istifa etti

MHP Aydın İl Başkanı, Bahçeli'nin talimatıula görevinden ayrıldığını açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanı istifa etti
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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Pehlivan, son nefesine kadar liderin emrinde olduğunu söyledi.

Geçen Ekim ayında MHP Genel Merkezi tarafından MHP Aydın İl Başkanlığı görevine getirilen Burak pehlivan, yine genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan, "Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda il başkanlığı görevimi sonlandırmış bulunmaktayım. Son nefesime kadar liderimiz ve hareketimizin emrinde olduğumu belirtmek isterim" dedi.
 

DHA

istifa , aydın , mhp , bahçeli