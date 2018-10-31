MHP İstanbul'da Kadir Topbaş'ı mı aday gösterecek ?

Siyasi kulisleri sallayacak iddia Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'ten geldi. Öztürk, "Gökçek’ten sonra, İstanbul’da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş’ı mı kast etti? Henüz netlik yok." diye yazdı.

Kemal Öztük bugünkü 'Ankara’da beyin yakan kulisler' başlıklı yazısında, "Dün de hepimiz İstanbul Havalimanı (isim de çok güzel oldu bu arada) açılışına odaklanmışken, Bahçeli Ankara’dan şimşeği çaktı. Melih Gökçek’i aday gösterebilecekleri sinyalini verdi. Ne zaman açıklama yapacağını titizlikle seçiyor sanırım." diye yazdı.