MHP Osmaneli İlçe yönetimi görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli Teşkilatı kongresi 28 Nisan 2017 Cuma günü yapıldı. Hayri Teyin ve Ahmet Nimet MHP İlçe Başkanı olmak için aday oldular. Yapılan kongreye katılan 37 delegeden 33’ünün oyunu alarak MHP İlçe Başkanı seçilen Ahmet Nimet ve yönetimi, MHP Genel Merkezi tarafından fesih edildi.



Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından gönderilen yazıda, "Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin başkanlık divanına tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi gereğince Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Nimet ve yönetimi fesih edilmiştir" denildi. Genel Merkez tarafından Osmaneli İlçe teşkilatına yeni bir başkan atanıp atanmayacağı ise ileriki günlerde belli olacak.