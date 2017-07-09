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  4. 09 Temmuz 2017 11:59

MHP'de ihraç depremi ! 15 isim disipline sevk edildi

MHP Isparta İl Disiplin Kurulu, partinin tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu 15 isim hakkında kesin ihraç istemiyle soruşturma açtı.

MHP'de ihraç depremi ! 15 isim disipline sevk edildi
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MHP Isparta il başkanlığı tarafından aralarında eski milletvekili ve eski il başkanının da bulunduğu 15 kişinin kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi. İhraç listesinde eski Ülkü Ocakları başkanı, meclis üyeleri ve partinin tanınmış simalarından oluşan partililerin de bulunduğu kaydedildi. MHP İl Başkanı İsa Yalçın, kişilik disipline sevk edildiği iddialarını doğruladı. İsim vermekten kaçınan Yalçın, "1 Kasım seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Isparta'daki birlik ve beraberliğinin bozulmaması için sayın genel başkanımızın bizlere söylediği veciz ifadeler doğrultusunda hareket ettik. 'Ülkücü ülkücünün kardeşidir' mantığı ile hareket ettik. Sabırla beklediğimiz bu süreçte maalesef uygun olmayan hareketlerle karşı karşıya kaldık. Milliyetçi Hareket Partisi'nde almış oldukları görevlerle bilinen arkadaşlarımız her türlü iyi niyetli çalışmalara ve yaklaşımlara rağmen parti programına uymamışlardır. Partimizin görüşlerinin aksine çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu kişilerle ilgili aynı partide siyaset yapmama kanaati oluşmuştur" dedi.

 

DHA

ihraç , disiplin kurulu , mhp ısparta