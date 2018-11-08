MHP'li Belediye Başkanı'ndan belediye işçisine dayak

İzmir’in Aliağa ilçesinde MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, temizlik işleri çalışanı Y.N.’ye tokat attı. Ayrıca Acar’ın korumasının da temizlik işleri çalışanı Y.N.’nin kafasına vurduğu ve boğazını sıktığı öğrenildi. Temizlik işleri çalışanı Y.N'nin avukatı olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu açıkladı.

GÖRGÜ TANIKLARI DOĞRULADI

İz Gazete’den Tugay Can’ın haberine göre; konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve rapor aşamasına gelindiği açıklanırken, gerçekleşen darp olayının araya başka birileri sokularak engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Öte yandan avukat Ercan İme'den alınan bilgiye göre, sağlık raporu alındı, tanıklar dinleniyor, öte yandan eylemin gerçekleştiği görgü tanıklarınca da doğrulandı.

ACAR YUMRUK ATMADAN ÖNCE KÜFÜR ETMİŞ

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın tokat attığı işçi Y.N. gazetemize konuştu. Y.N. “Belediye Başkanı geldi ve derdi tasası olan var mı diye sordu. Ben derdimi anlatırken, omzuma vurarak daha önce üç aydır maaş alamıyorsun, iki günden ne olacak diyerek küfür etti. Ardından bana tokat attı. İşçiler araya girdikten sonra başkanın koruması kafama vurdu ve boğazıma sarıldı.” ifadelerini kullandı. Y.N. ayrıca, hastaneye gidip darp raporu aldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“İKİNCİ TOKATI ATACAĞI SIRADA DA ORADA BULUNAN BİR İŞÇİ TARAFINDAN ENGELLENDİĞİNİ…”

Meydana gelen olay ile ilgili yapılan suç bulunan Y. N’nin avukatı Ercan İme yaptığı açıklamada, "Olay bu sabah saat 10 civarında Belediyenin verdiği bir kahvaltı esnasında, müvekkilim N, Belediye Başkanı Serkan Acar'a meramını anlattığı sırada, Acar buna reaksiyon gösterip kendisine tokat attığını, ikinci tokatı atacağı sırada da orada bulunan bir işçi tarafından engellendiğini, daha sonra N'nin arkasında bulunan Acar'ın şoförünün kafasına vurduğunu ve boğazını sıktığını daha sonra ortamda bulunan kişilerce de kavganın yatıştırıldığını söyledi” diye konuştu.