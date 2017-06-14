MHP'li isimden çok tartışılacak dilenci önerisi

MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'de son zamanlarda Suriyelilerin gelmesi ile beraber dilenci sayılarında artış olduğunu söyledi.

Dilenciliğin sektörel iş kapısı olduğunu kaydeden Yücel, "Kayseri’de yaşıyoruz ve Kayseri’nin içindeki sorunları dile getirmek istiyoruz. Kayseri’de son yıllarda dilenciler hem emniyetimizin hem de zabıta güçlerimizin sıkıntılı anlar yaşamasına neden oluyor. Vatandaşlarımızın da bu dilencilere göstermiş olduğu teveccüh ve Allah rızası için verdikleri paralar bu insanlara sektörel iş kapısı oldu. Sadece bu paraları toplayan ve mendil satan insanları da suçlu bulmuyorum. Onlara para veren vatandaşlarımızın da biraz suçlu olduğunu düşünüyorum. Dilenci diye tabir ettiğimiz kitle, eski nazaran bir kat daha büyüdü. Gayri resmi rakamlara göre 60 bin civarında Kayseri’mize Suriyeli geldi. Bu Suriyelilerin gelmesi ile birlikte dilenci sayısında bir patlama oldu" dedi.

'MADEM BÖYLE BİR HAK VAR'

Kayseri'de trafik ışığının çok yandığı her kavşakta dilencilerin sayısının da arttığını kaydeden Yücel, vatandaşlarında bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Dilencilere 1 TL dahi verenlere kurulacak kamera sistemi ile Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılması gerektiğini ve 219 TL para cezası verilmesi gerektiğini söyleyen Kazım Yücel, "Bu konuyu kökten halletmenin bir yönetimi bulunmalıdır. Birçok belediyede bu tür mendil satan veya arabaların camlarını silen bu kişiler daha fazla kırmızı ışıkların daha fazla süreli yandığı noktalarda bulunmaktadır. Bu kişilerde 1-2 dakika kırmızı ışığın yandığı yerleri bildikleri için oralara daha fazla gidiyorlar. Işığın fazla yandığı yerleri ya hızlı bir şekilde trafiğe açmalı yada orada kayıt altına alınan bir sistem oluşturulmalıdır. Araçlarımızla kayıt olan bir yerde kırmızı ışıktan geçsek, arkamızdan evimize para cezası geliyor. Aynı şekilde dilenmek ve dilenciye para vermekte kanunen suçtur. Dilenen kişiye 89 TL, dilenen kişiye yardım amaçlıda olsa 1 TL veren kişiye kanunen 219 TL para cezası kesiliyor. Madem böyle bir hak var, dilenilen yerlere de bu kameraları koyalım ve bu kişilere para veren araç sahiplerine de para cezası kesilsin" ifadelerini kullandı.