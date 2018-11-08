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  4. 08 Kasım 2018 19:26

MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Prof.Dr. Serdar Sevimli, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın ve MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın ortak kararıyla, MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Serdar Sevimli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Halkın gönlünde yer tutmuş, Erzurum’da hemen hemen her kalbe dokunmuş, halk nezdinde ciddi bir karşılığı olan, Prof. Dr. Serdar Sevimli ile Erzurum Büyükşehir Belediyesine üç hilalin mührünü vuracağız. Yürekten inanıyorum ki 31 Martta başta Büyükşehir olmak üzere, Erzurum’un tüm ilçe belediyeleri MHP’nin olacaktır. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı erken açıklamamız, hedefimizde ne kadar kararlı olduğumuzun ve sahaya erken inerek, Erzurum’da üç hilalli günleri başlatacağımızın bir nişanesidir. Erzurum, 1 Nisan’a Allah’ın izniyle MHP ile uyanacak, sahipsizlerin sahibi, çaresizlerin çaresi olacağız.” 

 
 

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