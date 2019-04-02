MHP'nin kazandığı Karabük'te AK Parti oylara itiraz etti

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı adaylarla girdiği Karabük’te, MHP'nin adayı Rafet Vergili %39.83 oyla, %38.96 oy alan en yakın rakibi AK Parti'nin adayı Burhanettin Uysal'ı geride bıraktı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından merkez belediye başkanlığı sonuçları için İlçe seçim kuruluna yapılan itirazlar sonucu geçersiz sayılan oylar yeniden sayıldı.

Karabük’te 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, Karabük merkez ile Yenice ve Eskipazar ilçeleri ve Yortan Beldesini MHP alırken, Eflani ve Ovacık’ta AK Parti, Safranbolu da ise CHP kazandı.

Cumhur İttifakı'nın seçimlere ayrı ayrı adaylarla girdiği ilde, merkez belediye başkanlığı için MHP'nin adayı Rafet Vergili %39.83, AK Parti'nin adayı Burhanettin %38.96 oy aldı.

MHP KAZANDI, AK Parti İTİRAZ ETTİ

AK Parti İl Başkanlığı, merkez belediye başkanlığı sonuçları için, geçersiz oylar fazla olduğu gerekçesiyle İlçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar değerlendirilerek geçersiz sayılan oylar yeniden sayıldı.

HATA OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz sayılan oylarda herhangi bir hatanın olmadığı belirlendi.

Sonuç ile ilgili açıklama yapan MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukatı Hakan Doğru “ İlçe seçim kurulu değerlendirmesini yaptı. Geçersiz oylarla ilgili olarak bazı torbaları açarak bir inceleme gerçekleştirdiler. Yapılan incelemelerde en ufak bir hatanın olmadığı, bir tane bile geçerli oyun geçersiz yazıldığı şeklinde bir durum olmadığını, dolayısıyla geçersiz oyların gerçekten vatandaşımızın hatası veya bilerek pusulaları boş bırakmasından kaynaklandığı anlaşılmış oldu. MHP Belediye Başkanı olarak Rafet Vergili’nin seçim zaferi biraz önce ilçe seçim kurulu tarafından da tescillenmiş oldu. Bundan sonraki aşamada ilçe seçim kurulunun kararı yazmasını bekliyoruz. Kararımızı aldıktan sonra MHP Belediye Başkanı olarak görevlendirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.