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  4. 22 Ocak 2019 15:06

MHP'yi yasa boğan haber ! Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Yozgat'ta MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel hayatını kaybetti.

MHP'yi yasa boğan haber ! Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti
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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel (55), kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.

DHA

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