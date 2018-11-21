MickeyGraphy Mickey hayranlarını bekliyor

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencileri, Walt Disney’in en ünlü karakter tasarımı, The Walt Disney Company’nin marka elçisi ve popüler kültür ikonu haline gelen Mickey’nin 90. yıl dönümünü MickeyGraphy Sergisi ile Kutluyor.

Neşeli, iyimser ve dost canlısı tavırlarıyla her yaştan hayranına ilham veren Mickey’nin, “Steamboat Willie” filmiyle beyazperdede ilk kez seyirciyle buluştuğu 18 Kasım 1928’den bugüne uzanan yolculuğunun bu yıl 90. yıl dönümü! Mickey’i “Gerçek Bir Efsane” haline getiren bu yolculuğun 90. yıl dönümü dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de rengârenk aktivitelerle kutlanıyor.

Dünya çapında tanınmış modacılara büyük ilgi gören tasarımlar için ilham veren Mickey’nin 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tüm dünyada ve ülkemizde çok sayıda sanatçı Mickey’nin yaratılışının 90. yılına özel tasarımlar gerçekleştiriyor. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri de tüm dünyayı saran Mickey coşkusuna “MickeyGraphy” Sergisi ile dâhil oldu. Bölümün 3. Sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Merve Poray’ın yürüttüğü “Sayısal Tipografi Uygulamaları” dersi kapsamında hazırladıkları tipografik afişlerle Mickey’nin 90. yıl dönümünü kutlayacak. 20 Kasım tarihinde, saat 10:30’da Marmara Eğitim Köyü içinde yer alan İletişim Fakültesi Dekanlık Ofisi katındaki serginin açılışı Disney Türkiye yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşti. Sergi 15 gün boyunca her yaştan Mickey hayranlarını bekliyor olacak.

ÇOK ÖZEL BİR KARAKTER

MickeyGraphy sergisine katılarak öğrencilerin kutlama coşkusuna ortak olan Disney Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü İdil Şenerdi Barry “Disney markasının alametifarikası Mickey, 90 senedir güncelliğini korumayı başaran çok özel bir karakter. Bu bilinçle sene başında Türkiye’deki Mickey hayranlarına bir söz vermiş ve 90. yıl dönümü kutlamalarımızın kapsamını çok geniş tutacağımızı duyurmuştuk. Sözümüzde durduk ve Disney markası olarak sene boyunca 7’den 70’e tüm Mickey hayranları için birbirinden eğlenceli temas noktaları oluşturduk. Maltepe Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bu özel proje de bizi çok gururlandırdı. Mickey’nin 90. yıl dönümü kutlamalarımızı taçlandırdıkları için projenin yönetim ekibine ve tüm öğrencilere Disney ailesi olarak çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nil Kireçci de, “Mickey Mouse 90 yıllık bir efsane. Bugün hâlâ çok seviliyor olması tesadüf değil; her şeyden önce çok sevimli bir karakter ve ona özgü her şey yıllardır büyük bir titizlik ve tutarlılıkla yönetiliyor. Öğrencilerimizin çalışmalarına ilham veren, Mickey Mouse’un bu mükemmelliği” şeklinde konuştu.

Sergi Küratörü, Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Poray ise, “Çocukluğumdan beri büyük hayranı olduğum Mickey Mouse'un bu sene 90. yıl dönümü olması hepimizde ayrı bir heyecan oluşturdu. Tipografi dersimiz kapsamında Mickey Mouse'un doğum gününü tipografik afişlerle görselleştirme fikri öğrencilerimize ayrı bir ilham verdi. Öğrencilerimiz çok yaratıcı çalışmalar ortaya koydular” diyerek öncelikle öğrenciler olmak üzere destekleri için Disney Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü İdil Şenerdi Barry’e, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Otay Demir’e, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nil Kireçci’ye ve tüm ögretim görevlilerine teşekkür etti.

