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  4. 17 Ocak 2019 16:53

Millet ittifakı Bandırma Vapuru'yla yola çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’ya ziyaret gerçekleştirdiler.

Millet ittifakı Bandırma Vapuru'yla yola çıktı
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Ziyarette yaklaşan yerel seçimler öncesinde gündem değerlendirmesinde bulunulurken Millet İttifakı’nın seçimlerde iş birliği içerisinde çalışacağının altı çizildi. Ziyarette konuşan Başkan Mirza: “Geçtiğimiz dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarından çektiğimiz sıkıntıları dile getirerek çözüm üretme sürecinde birlikte hareket etmemiz gerektiğini ifade ettik. 31 Mart Yerel Seçimlerden sonra da birlikte çalışacağımızın ve Bandırma’mız için doğru kararların alınmasında hemfikiriz. ‘Bandırma Vapuruyla Yola Çıkıyoruz’ dedik. Yapıcı ve samimi sohbetimizle birlikte çalışmaya hazırız. 31 Mart da hem İlçe hem de Büyükşehir’i kazanarak hizmetin önündeki engelleri kaldıracağız” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Mirza Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok’a, İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna’ya, Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert’e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken günün anlam ve önemine ithafen Bandırma Vapuru hediye etti.

 

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