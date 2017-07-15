Milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'e akın ediyor

Köprüye çıkan yollar üzerinde dev türk bayrakları bulunan İBB'ye ait kamyonlarla saat 11.50 sıralarında kapatıldı. Trafik polisleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlerin yapılacağı yerlerin de içinde olduğu İstanbul ve Ankara'daki büyük bir bölge görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlet hava araçlarına kapatıldı.

İstanbul ve Ankara'da etkinliklerin yapılacağı bölgelerin de içinde olduğu uçuş sahasına güvenlik için uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlete ait hava araçlarına uçuş yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı. İstanbul'da saat 15:00'da başlayacak NOTAM 16 Temmuz saat 03:00'a kadar geçerli olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son hazırlıklar havadan görüntülendi

METROBÜSLER FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde İETT, metrobüs ve otobüslerin güzergâh ve sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Avcılar- Söğütlüçeşme ve Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme metrobüs hatları Fatih Sultan Mehmet köprüsünden sağlanacak.



İETT, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlik için bazı hatlarda düzenleme yaptı. İETT'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa'ya geçişler, bugün 12.00'den, yarın gece yarısına kadar geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları; pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönecek ve Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak

GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI



Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı:



"Üsküdar Marmaray - Fıstıkağacı - Bağlarbaşı - Capitol ring seferler, Üsküdar - Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray - Karacaahmet - Zeynep Kamil - Capitol ring seferler, Uzunçayır - E5 - Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler."

Kentte 15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar ise şöyle:



"130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe - Kısıklı - Kadıköy, 15F Beykoz - Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ - Ahmet Yesevi - Kartal Metro - Cevizli, KM29 Yenişehir - Marmara Üniversitesi Hastanesi - Kartal Metro, 25G Sarıyer - Taksim, 40 Rumeli Feneri - Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği - Eminönü, 28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş, 37YT Alibeyköy - Beyazıt, 87 Topkapı - Edirnekapı - Taksim, 65G Kağıthane - Gültepe - Şişli, 142 Boğazköy - Avcılar Metrobüs."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapanış saati değişti !