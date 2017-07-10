Minikler için el ele verdiler

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Sarıyerli minik öğrenciler için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sene Ayazağa İlkokulu bahçesini yeniden düzenleyerek köprü inşa eden gönüllüler, bu kez Rumeli Hisarı’nda bulunan Türkan Şoray İlkokulu için proje üretti. 50 kişiden oluşan öğrenci grubu yaptıkları incelemelerden sonra okulun eksiklerini belirledi. Mevcut kantini daha modern hale getirmeyi amaçlayan üniversiteliler, İngilizce dersi için tasarım sınıf ve oyun parkuru yapmak için çalışmalara başladı.

“Oyuncakları çocuklar keşfedecek”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İç Mimarlık Bölüm Başkanı Ahmet Sezgin proje ile ilgili olarak; “Okulda üç ayrı çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimiz İngilizce dersleri için özel bir sınıf tasarladı ve uyguluyorlar. Öğrenciler kantinde sadece yemek zamanında değil sosyalleşmek adına istedikleri zaman oturabilsinler diye bir alan yapıyoruz. Okul bahçesinde ise oyun parkuru yapıyoruz. Salıncak, kaydırak gibi alışılmışın dışında bir oyun alanı yaratmak istedik. Tasarladığımız çok fonksiyonlu oyuncakları çocuklar keşfedecek.”

“Çocukları sevindirmek müthiş bir his”

Katılımcılardan Nisan İpek Akkuzu, çocuklar için yaptıkları çalışmalardan büyük keyif aldığını ifade ederek; “İlk defa böyle bir proje içinde yer aldık. Burada iyileştirme çalışması yapıyoruz, tasarım yaptık ve uyguluyoruz. Öğrencilerle sohbet ettik. Çok heyecanlandık. Çocukları sevindirmek müthiş bir his. Hocalarımızın ve belediye çalışanların yardımı çok büyük. Ustalardan çok şey öğreniyoruz” dedi.

Okulda öğrendiklerini yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekiplerinden zaman zaman yardım alarak bilgilerini pekiştiriyor. Yaz tatillerini minikleri sevindirmek için çalışarak geçiren öğrencilere veliler de destek oluyor.