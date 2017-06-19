Miniklere sünnet, babalara minnet

İstinye Tersane Alanı’nın, babalar günündeki konukları çocuklar ve babaları oldu. Sarıyer’in çeşitli mahallelerinden sünnet şölenine gelen minikler ve aileleri gün boyunca alanda hazırlanan etkinliklere katıldı. Sünnet şölenlerinin olmazsa olmazı olan sihirbaz gösterisi minikler tarafından heyecanla izlenirken, ilizyonist Salih Gökay’ın sergilediği performans hayranlık uyandırdı. Birbirinden eğlenceli oyun alanları ve animasyon gösterileriyle coşan çocuklar, Sarıyer Belediyesi tarafından kendilerine verilen hediyelerle mutlu bir gün geçirdi.

Çocukların ve ailelerin heyecanını paylaşmak için şenliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, babalar gününü kutlayarak, bu özel günde hep birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çocuklarla birlikte pasta kesen Başkan Genç, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk iş babalık

Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı tarafından uygulanan Baba Destek Programı’na katılan babalar da bu özel günde kendileri için hazırlanan etkinliklere katıldı. Emirgan Korusu’ndan İstinye Tersane Alanı’na ‘İlk İş Babalık’ pankartıyla yürüyen babalar alanda alkışlarla karşılandı. Dolu dolu geçen gün, İnci Yaman Korosu’nun Türk Sanat Müziği konseri ile son buldu.