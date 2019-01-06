Muharrem İnce, Fethi Yaşar’ı ziyaret etti

Buluşmada, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerden Ankara ve Yenimahalle'ye kadar pek çok konu konuşuldu.

İnce’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar, “Benim sevdam Yenimahalle sevdası. Belediye başkanlığı, siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Ben hiç kimseyi ayrıştırmadım, hiç kimseyi ötekileştirmedim, hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadım. Hiç kimsenin inancına, mezhebine, ırkına bakmadım. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolundan giderek hizmet ettim. Halkımız beni burada görmek istediği sürece de hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Başkan Yaşar’ın Yenimahalle’de iki dönemdir çok önemli işler yaptığını söyleyen İnce, “Yenimahalle büyük hizmetler yaparak Yenimahalle’yi Ankara’nın aydınlık yüzü haline getirdiniz. Bu seçimlerden de yüzünüzün akıyla çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Halk kendisine hizmet edenin kadrini kıymetini bilir” dedi.

Konuşmanın ardından ikili Serif Bitlisli Hacı Abdulbaki Mermutlu Cami’nde Cuma Namazı kıldı.