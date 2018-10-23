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  4. 23 Ekim 2018 08:46

Muharrem İnce şimdi de yerel seçimlerde adaylığa hazırlanıyor

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

Muharrem İnce şimdi de yerel seçimlerde adaylığa hazırlanıyor
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı.

İnce, neden ön seçim talebinde bulunduğunu da şöyle gerekçelendirdi:

"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız"

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