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  4. 31 Aralık 2018 14:26

Murat Hazinedar sosyal medyadan veryansın etti

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çok sert ifadelerle

Murat Hazinedar sosyal medyadan veryansın etti
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar, CHP Beşiktaş Belediyesi Başkan aday adayı Leyla Ünver’i hedef aldı.

Eski Başkan Murat Hazinedar, sosyal medyadan yayımladığı açıklamasında "Efendiliğimden bir yıldır susuyorum. CHP Genel Merkez müdahale eder, eder. Yoksa ben gerekeni yapacağım ama şiddeti bu paylaşım gibi olmaz” dedi.

Murat Hazinedar, isim vermeden “Bizim arkamızdan 1 Vekil seçilmişti. Meğer vekilin asili varmış belediyeyi yöneten. Vekilin 8 ay yardımcılığını yapan ve hemen ardından Aday Adayı olan bu kişi Sözcü'ye verdiği röportajda. ‘mali sıkıntıları çözdüğünü söylüyor’ Meğer keramet kendisindeymiş. Soruyorum şimdi ‘CRM sistemini bozdu.’ Beceremediler ve birde başarı olarak sunuyor. Asgari siyasi ahlak bekliyorum. İhaleye fesattan soruşturma geçiriyor. Siyasette ahlak birinin üzerine basarak değil merdivenlere basarak yükselmeyi gerektirir” ifadelerini kullandı.

İşte Murat Hazinedar'ın o açıklaması:

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