Mustafa Demircan: ''Kadıköy’ün sorunlarını çözmek için geleceğiz''

CHP’den Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan yerel yönetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğma büyüme Kadıköylü olan Mustafa Demircan, Kadıköy halkı tarafından tanınan bir isim. Sık sık Kadıköylüler tarafından dile getirilen ve şikayet konusu olan sorunlar hakkında görüş bildiren Demircan, Kadıköy’ün güzellileri yanında bazı sorunları olduğunu, Kadıköylülerin son zamanlarda en çok çevre ve hava kirliliğinden şikâyetçi olduklarını söyledi.

Demircan, “İstanbul’un diğer ilçelerinde olduğu gibi; Kadıköy ilçesi ve Kadıköylüler bugün ulaşımdan sağlığa, hava kirliliğinden gürültüye kadar farklı nitelikte ve seviyede sorunlar ve zorluklarla karşı karşıyadır” dedi.

Kentsel Dönüşüm Kadıköy’ü Çok Yıprattı

Kadıköy’ün pek çok bölgesinde başlayan ve yıllardır devam eden kentsel dönüşüm faaliyetlerinin iyi denetlenmediğini ve mevcut yasal düzenlemelerin de bu konuda yetersiz olduğunu söyleyen Mustafa Demircan, “Kadıköy’ün pek çok sokağında yıkım ve yenileme faaliyetleri devam ediyor. Bina yıkımları, yenileme çalışmaları, hafriyat kamyonları, tahrip edilen kaldırımlar ve yollar, felç olan araç trafiği ve en önemlisi de yaya trafiği sayabileceğimiz başlıca sorunlardır. Ancak şunu da üzülerek ifade etmek isterim ki, tüm bu sıkıntıların yanında, en önemli sorun maalesef can kayıplarıdır, insan canından öte bir şey yoktur” dedi.

Kadıköy’de Havadaki Partikül Miktarı Limitlerin 50 Kat Üstünde

Yıkım hafriyat ve yenileme çalışmaları nedeniyle, sağlığa zarar verecek limitlerin çok üstünde partikül yoğunluğu olduğunu ifade eden Demircan sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenen binalar nedeniyle, ağaç popülasyonundaki kayıplar ve çevre ve hava kirliliğine yol açan beton santrallerinden beş tanesinin Kadıköy’de bulunması hava kirliliğinin artmasına sebep oldu ve kirlilik rekor seviyeye ulaştı. Kadıköy’de havadaki partikül miktarı limitlerin 50 kat üstünde. Solunum yoluna bağlı hastalıkların sayısında ciddi bir artış var.”

Kadıköy’ün Tarihi, Kültürel ve Sosyal Dokusu da Tehlike Altında

Ticari faaliyetlerin mesken alanlarında kontrolsüz artışıyla gece yaşayan nüfusun azalıp, güvenlik sorunları oluşmasına, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerinin bozulmasına, hatta yok olmasına neden olduğunu söyleyen Mustafa Demircan, “Kadıköy özelinde bu sorunları belirtmek gerekirse, Kadıköy çarşı, Bağdat Caddesi, Rıhtım gibi tarihi dokusunu ve mimari kimliğini kaybeden sorunlu bölgeler oluştu. Gürültü de yoğun şikâyet konusu haline geldi. Yasaların yetersizliği nedeniyle sahipsiz hayvan sayısı giderek artmakta ve toplum sağlığını da tehdit etmektedir ”dedi.

Mustafa Demircan Kimdir?

1957 yılında Kadıköy’de dünyaya gelen Mustafa Demircan, doğma büyüme Kadıköylü bir iş insanıdır. Siyasete 1975’te CHP Gençlik Kolları’nın üyesi olarak başlamış, o günden bugüne aktif siyasetin ve sivil toplum örgütlerinin içinde bulunmuş, çok sevdiği Kadıköy özelinde sosyal fayda sağlayan pek çok projede öncü rol üstlenmiş, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulmasına ve geliştirmesine liderlik etmiştir.

1989 – 1994 arasında Kadıköy Belediyesi CHP Meclis üyesi, 1999 – 2014 yılları arasında, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Vekili olarak Kadıköy halkına hizmet eden Demircan, Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi, evli ve iki çocuk babasıdır. 2018 yılında “Kentim, Geleceğim: Sürdürülebilir Yerel Yönetim Modeli” adında bir kitabı çıkmıştır.

