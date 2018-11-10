Mustafa Kemal Ulusu Atatürk’ün son 24 saatini anlattı

Atatürk’ün uzun yıllar özel kalemi ve kütüphanecisi olarak görev yapan Nuri Ulusu’nun oğlu, gazeteci-yazar Mustafa Kemal Ulusu, Ulu Önder’in vefatının 80’inci yıldönümü nedeniyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Atatürk’ün son 24 saatini ve sosyal yaşamını anlattı. Ulusu’nun zaman zaman duygulandığı görülürken, yüzlerce Maltepelinin doldurduğu salonda hep bir ağızdan “Andımız” okundu.

Atatürk’ün uzun yıllar özel kalemi ve kütüphanecisi olarak görev yapan Nuri Ulusu’nun oğlu, gazeteci-yazar Mustafa Kemal Ulusu, moderatörlüğünü gazeteci Abbas Güçlü’nün üstlendiği programda, Atatürk’ün son 24 saatini, sosyal yaşantısını ve alışkanlıklarını anlattı. Maltepe Belediye Başkanı, Ali Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Atatürk’ün hem adının, hem de soyadının isim babası olduğunu söyleyen Ulusu, Atatürk’ün yeni harflerin kabulü için bestelettiği Alfabe Marşı’ndan da söz etti.

“ATATÜRK 5 BİN KİTAP OKUMUŞTU”

Babasının Atatürk ile birlikte aynı kitapları okuyarak birbirleriyle kitap üzerine tartıştıklarını da belirterek, konuşmasını sürdüren Ulusu, şunları söyledi: “Atatürk’le, yeri geldiğinde 48 saate kadar çalıştıklarını babam anlatıyordu. Futbolu pek sevmezdi ama güreş başta olmak üzere, bireysel sporlara ilgi duyardı. Babamla birçok kez seyahat ettiğinde mutlaka kütüphanesinde kitap aldırtır ve yolda okurdu. Vefat edene kadar 5 bin kitap okumuştu. İsmet İnönü ile asla küslükleri söz konusu değildi. Kendisi hastalığının tedavisinde asla yabancı hekim istemedi. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz derdi. Gerçi yabancı bir hekim geldi ama onun kurallarına da pek uymadı Atatürk. O yüzden 38’de Hatay’a gitti, bu gezi onu epey yordu. Atatürk ezan dinlemeyi çok severdi. Hatta sesi güzel olanlara mutlaka ezan okuttururdu. Dolmabahçe Sarayı’ndaki bir davette bunu yaptığını anlatmıştı babam. Dinine çok düşkün birisiydi.”

Bunları anlattıktan sonra babası ile Atatürk’ün birçok anısından bahseden ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Ulusu, Atatürk’ün Yanı Başında isimli kitabını da okurlar için imzaladı. Program sonrası, etkinliğe katılan yüzlerce Maltepeli hep bir ağızdan “Andımız”ı okudu.