Mustafa Sarıgül esnafı ziyaret edip aşure dağıttı

Şişli'nin efsane başkanı Mustafa Sarıgül, 30 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız verdi. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Şişli Belediye Başkanı adayı olması beklenen Sarıgül, bugün yapılacak Sevgi Merkezi açılışı öncesi esnafla buluştu.

Mecidiyeköy pazarını ziyaret eden Mustafa Sarıgül, esnafla birlikte kahvaltı edip pazar esnafının sorunlarını dinledi. Oldukça sıcak bir ortamda süren kahvaltı sırasında Sarıgül, esnafa sorunlarının çözümleri için destek olacağını açıkladı.

Sarıgül ayrıca Şişli'de yaşayan Bayburtlu ailenin eini de ziyaret etti. Aileyle birlikte aşure kazanının başına geçen Sarıgül aşurelerin dağıtımına da yardımcı oldu.