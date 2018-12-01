Mustafa Sarıgül hemşehrileri ile buluştu

Şişli Belediyesi için büyük çabalar sarfetmiş CHP'li Mustafa Sarıgül, memleketindeki büyükleriyle yemek yedi.



Şişli ilçesinin özlenen belediye başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki Sularbaşı köylüleriyle sofraya oturdu. Sofrada Şişli için aday adaylığını koyan Mustafa Sarıgül büyüklerinden hayır duası aldı.

CHP'li Mustafa Sarıgül sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı.

Erzincan'ın İliç İlçesi Sularbaşı köylüleriyle birlikteyim. Selam verip, selamları almaya geldik. Bereketli sofraları kurmaya geldik. Büyüklerimizin hayır dualarını almaya geldik. #YeniŞişli #SaygıylaSevgiyle #Şişli