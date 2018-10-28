Mustafa Sarıgül: ''Şişli Cumhuriyetin Kalesidir''

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Şişli Kent Konseyinin düzenlediği Kenan Doğulu konserine katılan Şişli Belediye Başkan Adayı Adayı Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyetimizi demokrasimizi ilelebet koruyacağız. Cumhuriyetin kalesidir Şişli, ulusal birliğin kalesidir Şişli, yöremizin geleneğimizin kalesidir, öyle olmaya devam edecektir" dedi.

Şişli Kent Konseyi Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'inci yılı dolayısıyla, Şişlili vatandaşlara Kenan Doğulu konserini vererek ilk kutlamasını yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere 2019 Mart seçimlerinden Şişli Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'de katılarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Konser alanına gelen Mustafa Sarıgül vatandaşları selamlayarak, sohbet etti. Konser öncesinde sahneye çıkan Mustafa Sarıgül, vatandaşlara hitap ederek, Cumhuriyetin 95'incini yılını kutladı.

"Şişli Cumhuriyetin kalesidir"

Konser öncesi konuşan Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Sarıgül, "Sevgilisi Şişliler, sevgili İstanbullular. Kenan Doğulu'yu alkışlıyoruz. Kenan Doğulu kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum Cumhuriyet barıştır, Cumhuriyet demokrasidir, Cumhuriyet insan haklarıdır, Cumhuriyet laiklik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etti. Etmeseydi bu güzel günü asla ama asla yapamazdık. Cumhuriyetimizi demokrasimizi ilelebet koruyacağız. Cumhuriyetin kalesidir Şişli, ulusal birliğin kalesidir Şişli, yöremizin geleneğimizin kalesidir, öyle olmaya devam edecektir" dedi.

"Cumhuriyet Türkiye'de yaşayan bütün siyasi partilere oy veren yurttaşlarımızındır"

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 95'inci yılını büyük bir coşkuyla Şişli'deki bütün yurt yurttaşlarımıza kutluyoruz Cumhuriyet bağımsızlıktır, özgürlüktür. Cumhuriyetin Partisi olmaz, Cumhuriyet hepimizindir. Türkiye'de yaşayan bütün siyasi partilere oy veren yurttaşlarımızındır Cumhuriyet. Cumhuriyet ve Demokrasiye hepimiz ülkemizin her noktasında yaşayan hangi ırktan, hangi kültürden, hangi inançtan olursa olsun, Cumhuriyet hepimizindir. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Cumhuriyeti seviyoruz, demokrasi seviyoruz" diye konuştu.

Kenan Doğulu rüzgarı esti

Kenan Doğulu, muhteşem konserle Şişlili sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Doğulu konsere 10'uncu Yıl Marşıyla başlayarak repertuvarı ve performansı ile büyük alkış aldı. Kenan Doğulu, unutulmayacak bir güne imza atarken kendisini dinlemeye gelen yüzlerce hayranına gece boyunca adeta bir müzik şöleni yaşattı. Şişlililerin yoğun ilgi gösterdiği konserde vatandaşlar gece boyunca sanatçının tüm şarkılarına heyecan ve coşku ile eşlik etti.



