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  4. 30 Aralık 2018 17:23

Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluştu

CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday adayı olan Mustafa Sarıgül, binlerce Şişli sakiniyle Feriköy'de buluştu.

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Mart 2018 Yerel Seçimler için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Mustafa Sarıgül bugün yine binlerce Şişli sakiniyle Feriköy’deki Gediz Sokakta halk buluşması gerçekleştirdi.

Şişli için yeni dönemde düşündüğü projeleri halk ile paylaşan Sarıgül “2019’da Şişli’de sen ben o öteki beriki olmayacak herkese eşit yaklaşacağız ve Şişli’nin sönen ışığını tekrar yakacağız” dedi. 7’den 70’e her yaştan ve kökenden oluşan coşku dolu kalabalık “halkçı Sarıgül” ve “Şişli Sarıgül’ü özledi” sloganları attı. Yaklaşık 1 saat süren konuşmasında Sarıgül, Yeni Şişli’nin 2019’da kültür, sanat ve dijital teknolojinin kalbinin attığı bir ilçe olacağını ve diğer belediyelere örnek olacağını söyledi.

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