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  4. 18 Kasım 2018 20:53

Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluştu: ''Kentsel dönüşüm planımız hazır !''

CHP'den Şişli Belediyesi aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, pazar gününü Şişlililerle geçirdi. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa bir konuşma yapan Sarıgül kentsel dönüşüm müjdesini verdi.

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CHP'den yeniden Şişli Belediye Başkanı olabilmek için aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül bugün Şişlililerle buluştu.

CHP'den Şişli Beleiye Başkanlığı için aday adaylığı için resmen başvurusunu yapan Şişli'nin efsane Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bugün Şişli'de İzzetpaşa mahallesi sakinleriyle buluştu.

Kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara seslenen Mustafa Sarıgül, İzzetpaşa mahallesi sakinlerine için kentsel dönüşüm planı hazırladıklarını belirterek "kentsel dönüşüm planımızı hayata geçirdiğimizde İzzetpaşa İstanbul'un en seçkin mahallelerinden biri olacaktır" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarını büyük bir coşkuyla dinleyen İzzetpaşa mahallesi sakinleri "Şişli seni özledi" sloganları attı. Sarıgül ayrıca Şişli'nin diğer mahalleleri için de çalışmalarının sürdüğünü belirterek her mahalle için yeni projeler hazırlayacağını ve Şişli'nin yeniden Türkiye'nin örnek ilçesi olacağını söyledi.

Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül halkın desteğiyle yeniden Şişli'ye özlediği yönetim tarzına kavuşturacaklarını söyledi.

Sarıgül'ün açıklamaları sık sık "saygıyla, sevgiyle kazanacağız" sloganlarıyla kesildi.

 

mustafa sarıgül
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