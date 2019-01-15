Mustafa Sarıgül: ''Sorunlara çareyi buldum, geliyorum''

Yeniden Şişli Belediye Başkanı olarak hizmet etmek isteyen Mustafa Sarıgül 48 aydır 600 kişilik ekibiyle yerel seçim hazırlanıyor. Her mahalle toplantısı miting havasında geçen Sarıgül “Sizin seçeceğiniz bir mahallede esnaf ziyareti yapalım duyulan özlemi görün” dedi.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, yeni dönem için projelerini açıkladı.

– Siz anlatıyordunuz ama bugün yerinde gördük Şişlililerin sevgisini…

Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Siyasi yaşam süreklilik gerektirir. Ben ve arkadaşlarım bir gün dahi yurttaşlarımızdan kopmadık. Devam etmeseydik zaten anketlerde ismimiz çıkmazdı. Mutluluğu halkın arasında yakaladım. Ben 15 yaşında siyasetin içinde buldum kendimi. Herkesin mutlu olduğu heyecan duyduğu bir felsefe var. Benim hayat felsefem de yurttaşlarla beraber olmak onlara hizmet etmek. Şişli'nin sorunlarını çok iyi biliyorum. Çareyi buldum, geliyorum.

Şişli Belediyesi önceki başkanlarından Mustafa Sarıgül, “Her mahalle toplantısı miting havasında geçiyor” dedi. Sarıgül, rekor oy hedeflediğini söyledi.

– Mustafa Sarıgül aday gösterilmeyecek haberleri için ne diyorsunuz?

Ben böyle bir şeyi düşünmek dahi istemiyorum. Bu sorularla muhatap olmaktan da son derece üzgünüm. Ama sorma hakkınız var, kamuoyunu bilgilendirmek göreviniz. Türkiye'nin en kıymetli kenti İstanbul'u Mustafa Sarıgül'e emanet ediyorsunuz. Yüzde 41 oy alıyoruz. Böylesine önemli bir ili 5 yıl önce emanet edeceğiniz bir evladınıza kendi ilçesini emanet etmekte herhalde düşünmezsiniz.

– Çalmadığınız kapı kaldı mı?

48 ayda 25 mahalleye gittim, her kapıyı çaldım. 600 arkadaşımızla 48 aydır çalışıyoruz. Şişli'de oturanların köylerine kadar gittik. 5154 ev toplantısı yaptık. 71 bin yurttaşa bire bir ulaştık. Biz burada rekoru kıracağız. Daha önce yüzde 68 rekorunu yakalamıştık. Yüzde 73 gibi bir oy oranı hedefledik. Çok iyi noktadayız.

– Yeni projeler neler?

Kadın doğum ve çocuk hastanesi açacağız. 5 yıldızlı otel konforunda doğum yapacaklar. Hayvan rehabilitasyon ve konaklama merkezi açacağız. Şişli'de 17100 evde kedi ve köpek bakılıyor. Bir yurttaşın evinde kedi köpeği varsa bir işi ya da seyahati olduğunda canını bize emanet edebilecek. 14 yeni projemiz var. Örnek gösterilecek projeler.

– Sıklıkla ‘Yeni Şişli Modeli' diyorsunuz. Bu kavram yeni mi?

Şişli modelini biz 15 yıl uyguladık. Yeni Şişli'de bunu daha da geliştireceğiz. Kilit noktası şefkatli belediyecilik olacak. Şişli Belediyesi'nde gün batmayacak. 24 saat belediyenin her birimde görevli arkadaşlar olacak. ‘Yeni Şişli' cesur, kararlı ve verimli olacak. ‘Yeni Şişli'de işsiz genç kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğim. Meslek kursları açılacak. Şişli'yi Paris ve Londra'yla yarıştıracağım.

– ‘Şişli'nin ışığı söndü tekrar yakacağız' diyorsunuz. Peki halk ne diyor?

İşte beraber dolaştık. Yurttaşlarım beni göreve çağırmasa, bana bu ilgiyi göstermese benim Şişli'ye aday olmamı düşünmek bile doğru değildir. Şişli tekrar dünya markası olacak. Paris Şanzelize ne ise Şişli Nişantaşı da oydu. Şefkatli bir belediye yola çıkmış geliyor.