Mustafa Sarıgül vatandaşlarla buluştu

Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan ve CHP'ye resmi başvurusunu da yapan Mustafa Sarıgül bugün Şişli'de Erzincanlı ve Kastamonulu vatandaşlarla buluştu.

Erzincan Köy Dernekleri yönetimleriyle bir araya gelen Sarıgül, yeni Şişli için hazırladıkları dev projeleri birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

Sabah saatlerinde de Kastamonu Cide Bölgesi Güren Yayla Köyü'nden yurttaşlarla buluşan Sarıgül, Şişli'yi ve Yeni Şişli için projelerini açıkladı.

"Saygıyla Sevgiyle" diyerek yola çıktıklarını söyleyen Mustafa Sarıgül, Şişli'nin yeniden eski güzel günlere kavuşturmak için tüm ekibiyle yoğun bir program hazırladıklarını ve bu program kapsamındaki projelerini hayata geçirebilmek için yurttaşların da desteğinin gerektiğini söyledi.

Sarıgül bu ziyaretlerinin ardından da Sinop Dikmen Derneği'ni ziyaret etti. Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Sarıgül "Çok şükür Şişli'nin gerçek sahibi yurttaşlarımızla coşku içerisinde sevgiyle saygıyla emin adımlarla yürüyoruz" dedi.