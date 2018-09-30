Mustafa Sarıgül'den Şişli'de gövde gösterisi

Şişli'nin efsane başkanı Mustafa Sarıgül, 30 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız verdi. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Şişli Belediye Başkanı adayı olması beklenen Sarıgül, bugün Şişli'de önce esnafla buluştu ardından vatandaşlarla birlikte aşure dağıttı.

Sarıgül ayrıca Şişli'de yeni bir Sevgi Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir konuşma yapan Mustafa Sarıgül “Şişli benim göz bebeğim” diyerek adaylığını ilan etti.

Sarıgül, Şişli'yi özlediğini söylerken 'Benim adımı Eyüp'te Sariyer'de Beykoz'da soruyorlar. Allah razı olsun her İstanbullu yurttaşımın kalbinde yerimiz var. Ancak taş yerinde ağırdır. Şişli benim göz bebeğim. Şişli'yi özledim. Şişli de beni özledi" dedi.

Kalabalığın sık sık "Vur vur inlesin İnönü dinlesin" sloganlarıyla sözü yarım kalan Sarıgül "Arkadaşlar negatif sloganlara gerek yok onlar bizim rakibimiz değil. Onlar gücünü oturduğu koltuktan, biz önce haktan sonra da Şişlili yurttaşlarımızdan alıyoruz." dedi.

GÜNE PAZAR ESNAFINI ZİYARETLE BAŞLAMIŞTI

Mecidiyeköy pazarını ziyaret eden Mustafa Sarıgül, esnafla birlikte kahvaltı edip pazar esnafının sorunlarını dinledi. Oldukça sıcak bir ortamda süren kahvaltı sırasında Sarıgül, esnafa sorunlarının çözümleri için destek olacağını açıkladı.

Sarıgül ayrıca Şişli'de yaşayan Bayburtlu ailenin evini de ziyaret etti. Aileyle birlikte aşure kazanının başına geçen Sarıgül aşurelerin dağıtımına da yardımcı oldu.