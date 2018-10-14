Mustafa Sarıgül'den Şişli'de gövde gösterisi

Şişli'nin efsane başkanı Mustafa Sarıgül, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde saha çalışmalarına devam ediyor.

30 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Mustafa Sarıgül bugün "Yeni Şişli" sloganıyla Şişli'de Feriköy Kilisesi'nin düzenlediği Sevgi Yemeği'ne katıldı.

Sarıgül bu yemeğin ardından da Eymir Köyü Derneği'ni ziyaret etti. Şişli'de Kurtuluş'ta vatandaşlarla buluşan Mustafa Sarıgül'ü büyük bir kalabalık karşıladı.

Sarıgül bu ziyaretin ardından kendi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eymir Köyü Derneği ziyaretimde yine Kurtuluş sokaklarına sığmadık taştık. Dertleştik, yeni Şişli'nin projelerini konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. #SaygıylaSevgiyle çıktığımız bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan tüm Şişlilere çok teşekkür ediyorum." dedi.

İşte Sarıgül'ün o paylaşımı: