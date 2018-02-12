Mustafa Tuna'dan Gökçek'e jet cevap

NTV'de konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Melih Gökçek'in eleştirileriyle ilgili şunları söyledi:

"Şimdi tabi ben Melih Bey'in attığı tweet noktasına cevap söylemem yakışık almaz. Ama mezarlık noktasında, şöyle bir şey söyleyeyim. Karşıyaka mezarlığında ciddi anlamda doluluk söz konusu. Yaklaşık bir iki sene ancak, normal ölümler olursa. Ama İstatistiki olarak bir iki yıl daha ancak defin işlemlerini cevaplandırabilecek durumda.

Bunun için de zaten tedbirler alınmış, Melih bey zamanında da tedbirler alınmış. Doğu bölgesi Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı'na, Batı bölgesi de Sincan’da 20-25 sene yetecek kadar mezarlık alanı. Oradaki tesisler tamamlandı. Ayrıca Keçiören Pursaklar bölgesinde yeni bir mezarlık alanı çalışması. Bunların hepsi Melih bey zamanında yapılan çalışmalar, sağ olsun.

Melih Gökçek'ten, yeni başkan Mustafa Tuna'ya sert eleştiri

"KEBAPÇI KÖFTECİ BİLMEM..."

Tabi bu söz konusu olan yerle ilgili olarak da orada bir kebapçı mı köfteci mi lokantacı mı meselesi varmış. Ben onu bilmem, benimle teması da olmadı. Bir defa söz konusu olan mezarlık yeri Karşıyaka mezarlığıyla bağlantılı değil, bir ilintisi yok, komşuluğu yok. Aradan cadde geçiyor, bir yol geçiyor, ileride İvedik köyünün konutların evlerin arasında tepede bir alan söz konusu olan.



VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞ

Bu alanda Melih bey zamanında buranın da mezarlık alanı olması yönünde plan yapılmış. Tabi bu yapılırken oradaki yaşayan vatandaşların da yoğun tepkileri olmuş. Yani "Bizim zaten buradaki arazilerimizin bir çoğu, İvedik köyünün bir tarihi var, bir çok arazisi Karşıyaka mezarlığı içerisinde kaldı. Bizim köyümüzün yerleşim alanı bölgeye de mezarlığı koymayalım. Buradaki vatandaşlarımız rahat edebilecekleri bir alan olsun" diye talepleri olmuş.

"HERHANGİ BİR MAKSADIMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Ve orada yaklaşık 100 dönümlük bir araziymiş. Ve bu alanın mezarlık olmamasını istemişler. Tabi ben burada göreve geldikten sonra ilçelere yaptığımız ziyartte öğrendim. İlçemizdeki vatandaşlarımızın, bu konuyla ilgilenen arkadaşların talepleri dediler ki böyle böyle böyle. Söz konusu mezarlığın Karşıayaka mezarlığıyla bir ilintisi yok, bağımsız bir mezarlık alanı.

Burada bu köyün, vatandaşların da taleplerine aykırı bir durum bunun düzeltilmesi gerekiyor denildi. Biz de bu konuyu Meclis’e getirdik, Meclis'teki arkadaşlar da uygun gördü. Yoksa bizim herhangi bir başka bir maksadımız da söz konusu olamaz."