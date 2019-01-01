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  4. 01 Ocak 2019 11:14

Nurettin Sözen'den Erdoğan'a çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı toplantısında, 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’nı yapan Nurettin Sözen’i eleştirmişti. Nuretin Sözen, Erdoğan’ın o sözlerine yanıt verdi.

Nurettin Sözen'den Erdoğan'a çok sert yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerinin hedefi olan ve son günlerde sık sık gündeme gelen Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen KRT'den Ebru Birçak'a konuştu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Nurettin Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Sözen, 'Müflis tacir güç durumda kaldığı zaman eski defterleri karıştırırmış. Siyaseti iflas edince AK Parti Genel Başkanı eski defterleri karıştırıyor' dedi.

Sözen "Müflis tacir güç durumda kaldığı zaman eski defterleri karıştırırmış. Siyaseti iflas edince AK Parti Genel Başkanı eski defterleri karıştırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece eleştiri de bulunduğunu söyleyen Sözen "Sadece 'musluklardan su akmıyordu...' Bir önerin varsa ben olsaydım şunu yapardım desene" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan konuşmasında Nurettin Sözen için şunları söylemişti:

“Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgilimi çekti. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere, Ümraniye Çöplüğü'nün patlaması ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Hale bak ya! O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sen heralde İstanbul'da yaşamıyorsun. Yoksa uzayda mısın? Ümraniye'de bir bahşi çöp depolama alanı vardı. Sen belediye başkanı olarak o alana nasıl müsaade ettin? Önce bunun hesabını ver. CHP çöp demektir, susuzluk demektir. Sayın Sözen, İstanbul'un susuzluğunu da grevlere mi bağlayacaksın? Sen nasıl profesörsün? Bizimle beraber grevler ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir. Grevsiz bir toplum meydana getirdik.”


 

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