O ilimizde yasaklandı ! İşte nedeni...

Ağrı Valiliğince insansız hava araçlarının (drone) terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceğini, bu nedenle bu araçların bazı alanlarda kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gelişen teknoloji ile küçük helikopter türü (drone) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı hatırlatıldı.

Hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin de arttırıldığının bilindiğine yer verilen açıklamada, terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek, bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarı çaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde insansız hava aracı kullanımı yasaklanmıştır."

Her türlü insansız hava araçlarını alan, temin eden veya kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine gitmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, hava araçlarının kullanım amacı, markası ve modelinin bildirilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.