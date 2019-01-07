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  4. 07 Ocak 2019 23:30

O ilimizde yasaklandı ! İşte nedeni...

Ağrı valiliği, insansız hava araçlarının kullanımını bazı alanlarda yasakladı.

O ilimizde yasaklandı ! İşte nedeni...
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Ağrı Valiliğince insansız hava araçlarının (drone) terör  örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceğini, bu nedenle bu araçların bazı alanlarda kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gelişen teknoloji ile küçük  helikopter türü (drone) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı  hatırlatıldı.

Hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin de  arttırıldığının bilindiğine yer verilen açıklamada, terör örgütlerince bombalı  saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceğinin değerlendirildiği  aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı  saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğini tam ve  eksiksiz sağlayabilmek, bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve  belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan  valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve  lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait  bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan  referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarı çaptaki alanda ve her iki  yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve  cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek  bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli  ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde insansız hava aracı  kullanımı yasaklanmıştır."

Her türlü insansız hava araçlarını alan, temin eden veya kullanan  şahısların en yakın kolluk birimlerine gitmesi gerektiğine dikkati çekilen  açıklamada, hava araçlarının kullanım amacı, markası ve modelinin bildirilmesi  gerektiği uyarısında bulunuldu.

AA

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