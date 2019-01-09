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  4. 09 Ocak 2019 22:32

O ilin valiliğinden uyarı ! Perşembe ve cuma günleri...

Bursa Valiliği, yarın ve Cuma günü fırtınanın etkili olacağını söyleyerek dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

O ilin valiliğinden uyarı ! Perşembe ve cuma günleri...
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Bursa Valiliği, yarın ve Cuma Bursa'da günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve Cuma günü öğle saatlerine kadar, Bursa ve Bilecikillerinde kuvvetli fırtına beklediklerini açıkladı. Fırtınanın hızının Bursa' da 60-80 Km/saat olacağı tahmin edilirken, Bursa Valiliği de kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması olması noktasında uyarı yayınladı.,

DHA

cuma , fırtına , bursa , perşembe
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