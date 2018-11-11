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  4. 11 Kasım 2018 14:45

Oltalar farkındalık için atıldı

Görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amaçlı Sarıyer Emirgan Sahili'nde "Özgürlüğe Olta Atalım" etkinliği düzenlendi.

Oltalar farkındalık için atıldı
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Görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Sarıyer Emirgan Sahili’nde ‘Özgürlüğe Olta Atalım’ etkinliği düzenlendi. Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu’nun Altınokta Körler Vakfı üyeleri için bu yıl 8. sini düzenlediği etkinlikte oltalar farkındalık için atıldı.

Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu, Altınokta Körler Vakfı üyeleri için  “Özgürlüğe Olta Atalım” sloganıyla balık tutma şenliği düzenledi. Emirgan sahilde İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi kursiyerleriyle  birlikte gerçekleşen 8.Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği'ne ilgi yoğun oldu. Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Altı Nokta Körler Vakfı Direktörü Oya Sebük, Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Nuran Uzlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte amatör balıkçılar görme engelli vatandaşlara balık tutmasını öğretti. Programın sonunda katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

YAŞAM SİZLERLE ANLAM KAZANIYOR

Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Yaşam, herkes içinde olduğunda bir anlam kazanıyor. Biz herkesle beraber yaşayacağız. Doğru olan budur. Engelli dostlarımızın bizden bir isteği vardı. Bizim için özel bir alan yapmayın hep beraber kullanacağımız alanlar yapın. Bizi dışarıda bırakmayın dediler. Sevgili dostlarımız, biz bunu hep birlikte yaptık. Aslolan bunu yaşamın gereği haline getirmek. Bizim en büyük amacımız engelli dostlarımızın sorunlarına dikkat çekmek. ” dedi. Altı Nokta Körler Vakfı Direktörü Oya Sebük ise, “Görme engelliler her şeyi yapabilir yeter ki onlara fırsat verilsin. Özgürlük körler için belki de ellerindeki beyaz baston. Onlar bugün bastonlarını bırakıp oltaları ellerine aldılar” dedi. 

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