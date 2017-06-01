Önce sahne, sonra sertifika

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen drama kurslarına katılan 200 öğrenci mezun oldu. İkinci sınıf öğrencilerinin katıldığı ve yaklaşık 9 ay kadar süren drama kursunda, Erdoğan-Aylin Bayrakoğlu tarafından çocuklara, sanat, tiyatro, konuşma, iletişim, drama ve kendini ifade edebilme gibi konularda eğitim verildi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreni öncesi çocuklar, velileri ve davetlilerin karşısında 20 dakikalık bir tiyatro oyunu sahnelendi.

Ders çalışmayan, tembel çocuklar üzerine kurulu Ülker Köksal’ın “Yarını Akıl Yapar” adlı tiyatro oyunu izleyenlerden büyük alkış aldı. Törende ayrıca, kursiyer çocukların çizdiği resim ve yazdığı yazılardan oluşan “Hayalimdeki Dünya” isim sergi de açıldı. Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürü Erkan Duyar, çocukları ve ailelerini tebrik etti. Daha sonra çocuklara katılımcı belgeleri takdim edildi.