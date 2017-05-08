Onur ödülü Murathan Mungan'ın

Sarıyer Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 6.sı 12, 13, 14 Mayıs’ta Kireçbunu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleşecek. İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, sergi ve konserlerle renklenecek olan etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen ‘ Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü ’ de sahibini bulacak.

Tören 14 Mayıs’ta

Geçtiğimiz yıllarda Yaşar kemal, Zülfü Livaneli ve Vedat Türkali gibi birbirinden değerli edebiyatçılara verilen ‘ Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü ’ bu yıl özellikle şiirleri ve tiyatro oyunlarıyla adından sıkça bahsedilen usta kalem Murathan Mungan’ın olacak. Mungan, 10 Mayıs’ta imza günleri ve söyleşilerle başlayan ve 4 gün sürecek etkinliklerin son günü olan 14 Mayıs’ta saat 16.00’da Ayşegül Tözeren ile birlikte gerçekleştireceği ‘Murathan Mungan ile Geniş Zaman Sanatları’ isimli söyleşinin ardından 18.00’da düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak.