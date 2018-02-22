Önyargıları kırmak için ''Yanyana'' geldiler

Belgeseli izleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Rum Ortodoks Patriği Ekümenik I. Bartholomeos, Musevi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi, Türkiye Ermeniler Patrikhanesi Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Süryani Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, yan yana gelerek dostluk mesajı verdi.

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği ve Boyacıköy Surp Verits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı, Türkiye’de azınlıklara karşı oluşan önyargıları kırmak ve kültürlerarası diyalogu güçlendirmek amacıyla ‘Yanyana’ isimli bir belgesele imza attı. “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” adıyla yola çıkılan projede, Anadolu’da yaşayan azınlıkların hikâyeleri, gayrimüslim vatandaşlara duyulan önyargılı bakış açısı ve doğup büyüdükleri topraklarda yaşadıkları nice zorluklar dile getiriliyor.

5 BÖLGEDE ÇEKİM YAPILDI

Yönetmenliğini Enis Rıza Sakızlı ve Mesut Tufan’ın üstlendiği ‘Yanyana’nın çekimleri İmroz, İzmir, İstanbul, Mardin ve Antakya’da yapıldı. ‘Sofra’ kavramı etrafında örülen film, hem metaforik hem de nesnel olarak karşılıklı sohbetlerle renklendirildi. Sofrada geçmişin anı ve öyküleri, haneler, aileler, kimlikler, iş ve uğraşlar, tasa ve sevinçler paylaşıldı. Belgesel, bilgi ve duyguyla gayrimüslim azınlıkların daha yakından tanınmasına imkân sağlıyor.

İLK GÖSTERİMİ SARIYER’DE YAPILDI

Avrupa Birliği destekli proje olan ‘Yanyana’ isimli belgeselin ilk gösterimi Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gösterime Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Rum Ortodoks Patriği Ekümenik Patrik I. Bartholomeos, Musevi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi, Türkiye Ermeniler Patrikhanesi Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Süryani Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, Avukat Kezban Hatemi ve çok sayıda davetli katıldı.

YANYANA OLMAYA HAZIRIZ

Programda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, toplumda bir arada yaşama duygusunun büyük önemine değindi. “Gelin bu yan yananın yanına bir de can cana ekleyelim” diyen Başkan Genç, “Gerçekten insanlar birlikte yaşamaya o kadar hazır ki. Sarıyer’de yüzyıllardır farklı inanç ve kültürleri bünyesinde barındırıyor. Aslında Sarıyerliler olarak yan yana, kardeşçe yaşamanın en güzel örneğiyiz. Bundan sonra da bu insanların birbirinden kopmasına izin vermemek lazım... Biliyorum ki bu çalışma hayat bulacak ve bir gün insanlar gerçekten yan yana olacak” şeklinde konuştu.

MESAFELERLE UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yan yana olma duygusunun gelişmesi ve çoğalmasının bir ihtiyaç olduğunu dile getiren proje Sorumlusu Laki Vingas da, “Yan yana kelimesini ifade etmekten çok, yaşamak daha da anlamlı. Hele ki bu dönemde... Yan yana olmak için birbirimizi iyi tanıyıp ifade etmemiz gerekiyor. Biz mesafelerle uğraşmaya devam edeceğiz” dedi. Kültürel Misarı Koruma Derneği Başkanı ve Proje Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Eva Şarlak ise, “Ortak bir yaşamı, geleceği inşa etmenin sihirli formülü öteki kavramı değil, ‘ben bir başkasıdır’ düşüncesidir. Umudumuz gençlerde” mesajını verdi.