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  4. 18 Eylül 2018 18:58

Ordu'da istifa ! Belediye başkanı siyaseti bıraktı

Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa edip siyaseti bıraktı.

Ordu'da istifa ! Belediye başkanı siyaseti bıraktı
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa edip siyaseti bıraktığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz resmiTwitter hesabı üzerinden  yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz."

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