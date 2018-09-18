Ordu'da istifa ! Belediye başkanı siyaseti bıraktı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa edip siyaseti bıraktığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz resmiTwitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz."