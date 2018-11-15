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  4. 15 Kasım 2018 16:34

Orhan Veli şiirleriyle Maltepe’de anıldı

Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli Kanık, 68. ölüm yıl dönümünde, Maltepe’de şiirleriyle anıldı.

Orhan Veli şiirleriyle Maltepe’de anıldı
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Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programında, Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen oyuncuları Gülen Karaman ve Hakkı Ergök sahne aldı. Program Ergök’ün, Orhan Veli’nin kendisini anlattığı “Ben Orhan Veli” isimli şiirini okumasıyla başladı. Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday’ın, Orhan Veli Kanık’ın en yakın arkadaşları olduğunu, Garip akımını birlikte başlattıklarını ifade eden Gülen Karaman, “Bu üç adam Yaprak dergisini çıkardı.  Öldüğünde 36 yaşındaydı. Yazacak çok şeyi varken” dedi.

İkili, Kanık’ın, hayatın içinden pek çok farklı kesimden insanı anlattığı dizelerini müzik eşliğinde yorumlayarak, dinleyicileri unutulmaz bir şiir yolculuğuna çıkardı. Karaman ve Ergök, Kanık’ın İstanbul sevgisini kaleme aldığı “İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı” , “Kitabe-i Seng-i Mezar”, “Bir Garip Orhan Veli”, “Güzel Havalar”, “Giderayak”, “Anlatamıyorum”, “Gün Olur”, “Bedava” isimli şiirlerinin de aralarında bulunduğu pek çok şiirinden ve bestelenen şiirlerinden örnekler sundu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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