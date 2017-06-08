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  4. 08 Haziran 2017 19:15

Özçivit-Evcen çiftinin nikahını Başkan Hazinedar kıyacak

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar kıyacak.

Özçivit-Evcen çiftinin nikahını Başkan Hazinedar kıyacak
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Evlilik kararı alan ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret ederek düğün davetiyelerini bıraktılar. Başkan Hazinedar’ın kıyacağı nikâh 29 Haziran’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.

9 Mart’ta nişanlanarak evlilik kararı alan ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret etti. Düğün davetiyelerini bizzat Başkan Hazinedar’a takdim eden çiftin nikâhı da Başkan Hazinedar kıyacak.

Ünlü çiftin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hazinedar, 29 Haziran için evlilik kararı alan ünlü çiftimizden şimdiden 3 çocuk sözü aldığını belirtti.

Son derece samimi ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Hazinedar ünlü çifte rengarenk Beşiktaş kitabı hediye etti.

burak özçivit , beşiktaş belediye başkanı , murat hazinedar , Fahriye Evcen