Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
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  1. 28 Nisan 2017 16:59

Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı

12. İstanbul Yarı Maratonu Pazar günü koşulacak. Dünyanın beklediği organizasyonda maraton parkuru üzerindeki yollar trafiğe 02:00-14:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
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Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak. Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbullulara Tarihi Yarımada´da bölgenin güzelliklerini yeniden keşfetme imkânı sunacak. Yenikapı Miting Alanı´nda başlayıp Eyüp Feshane´den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik yarış parkuru 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanacak. Saat 08.45´te başlayacak yarı maratonda tüm katılımcılar için zaman sınırı 3 saat olacak.

32 ELİT ATLET DÜNYA REKORU İÇİN MÜCADELE VERECEK

28 Nisan 2017 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone´un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Pazar günü (30 Nisan) Tarihi Yarımada´da koşulacak. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle “Altın Kategori”de koşulacak olan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu´nda binlerce sporcu İstanbul´un en güzel noktalarından birinde kendi tarihini yazacak. Bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu´nda 32 elit atlet de dünya rekoru için mücadele edecek. Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu´na kayıt yaptıramayanlar, 28-29 Nisan tarihlerinde Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı´nda geç kayıt yaptırabilecek.

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