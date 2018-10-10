Pınar mahallesinin kaderi İBB'ye bağlı

Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuşan Başkan Genç, arazinin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu söyleyerek, “Burada mülkiyet sorunu rahat bir şekilde çözülerek, halkın da içine dâhil edildiği bir dönüşüm gerçekleşebilir” dedi.

Sarıyerlilerin mülkiyet sorununu yakından takip ederek çalışmalarına devam eden Sarıyer Belediyesi, “İmar Barışı” toplantılarına Pınar Mahallesi’nde devam etti. Toplantı öncesi esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç, daha sonra Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde mahalle sakinleriyle buluştu. Tapu tahsis belgeleri elinde olan vatandaşlar için imar ıslah planlarının hazırlandığı Pınar Mahallesi’nin tamamının iki parsel üzerine kurulduğunu söyleyen Başkan Genç, “Belediye meclisimizden geçip İBB’ de bekleyen 2981 sayılı yasa hala yürürlükte. Tapu tahsis belgelerinde her şey belirli. Arazinin tamamı Büyükşehir Belediyesi’nin. Bu evlerin çok rahat şekilde mülkiyetleri çözülerek, dönüşüme girebilir. Fakat dönüşümün içinde mutlaka burada yaşayan insanların olması lazım” diye konuştu.

Yapı kayıt belgesinin kentsel dönüşüm kararı alınana kadar geçerli olduğunu söyleyen Başkan Genç, “Bu işin tek çözümü 2981’dir. İmar barışı ile 2981’den vatandaşın elde ettiği haklar örtüştürülerek problemin çözüldüğü duruma getirilmedir” dedi.

ARALIK AYINI MUTLAKA BEKLEYİN

Pınar Mahallesi’nin tamamının Büyükşehir Belediyesi’nin mülki olduğunu, bu yüzden de satma durumundan dolayı belgeyi söyleyen Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay; “Satışların nasıl yapılacağı hakkında belirgin adımlar yok. Bu yüzden müracaatı yapıp, Aralık ayına kadar kanun düzenlemesi gelirse parayı yatırmak gerekiyor” diyerek vatandaşın yıl sonuna kadar beklemesini tavsiye etti.

BU PLANLARLA TAPU ALINAMAZ

“Pınar Mahallesi için yürürlükte 2003 planları var. Yapıların %40’ı yol, yeşil, sağlık alanında kalıyor. Bu planlara göre para yatırmaması lazım. Şu an ki planlara göre bu alanları kapsayan kişiler tapu alamaz, tebliğ değişirse o zaman durum da değişir. Yasada ‘Konut alanında; mülkler belediyede ise belediye tarafından, Milli Emlak tarafında ise bakanlığa devredilerek satılır’ diyor. Yasal düzenleme olmadığı için henüz bilgi yok.”