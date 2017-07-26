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  4. 26 Temmuz 2017 12:37

Pişkin hırsızlar kaldırım taşlarını çaldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde hırsızlar bir ilke imzasını attı ve belediye tarafından döşenen parke taşlarını çaldı.

Pişkin hırsızlar kaldırım taşlarını çaldı
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Pes dedirten, eşi benzeri görülmemiş hırsızlık olayı İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Belediyenin kaldırımlara döşediği parke taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayı hakkında belediye çalışanlarından bilgi alan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bu da mı olacaktı?" diyerek tepki gösterdi.
 
Başkan Akgün, Celaliye Halk Plajı'nı denetlediği sırada kaldırımlarda parke taşlarının olmadığını fark etti. Bölgeden sorumlu belediye çalışanlarının bilgisini alan Başkan Akgün, taşların çalındığını ve bunun ilk olmadığını öğrendi.

Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Akgün, “Kamu malını çalanlara yönelik hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Böyle bir duruma tanık olanlar zabıta ekiplerini arayarak bilgi verirlerse, kamu malının zarar görmesinin de önüne geçmiş olurlar” dedi.

İHA

hırsızlar , kaldırım taşları
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