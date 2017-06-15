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  4. 15 Haziran 2017 13:01

Ramazan gecelerinde nostaljik sinema keyfi

Maltepe Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında sahilde düzenlenen nostaljik sinema gösterimine katılan Maltepeliler, çekirdek gazoz eşliğinde “Kuyucaklı Yusuf” filmini seyretti.

Ramazan gecelerinde nostaljik sinema keyfi
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Ramazan etkinliklerinin 19’uncu gününde organik pazar alanında 2 bin kişi iftarını açarken, aynı anda Aydınevler Mahallesi’nde kurulan sevgi sofrasında da binlerce kişi iftarını hep birlikte açtı. Büyük bir coşku içerisinde geçen iftarda dualar sonrası, çocukların zevkle seyrettiği illüzyon gösterisi düzenlendi. Direkler Arası Ramazan Şenliği ile devam eden etkinlikte, hemşeri buluşmaları kapsamında Sinoplular gecesi düzenlendi. Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen etkinliklerde, Sinop’a özgü yöresel oyunlar, büyük bir ustalıkla izleyiciye sunuldu.

FİLM KEYFİ

Etkinlikler kapsamında düzenlenen sahildeki nostaljik sinema gecesinde de, vatandaşlar açık basketbol sahasında kurulan dev ekranda, çekirdek ve gazoz eşliğinde 1985 yapımı “Kuyucaklı Yusuf” filmini izledi.
 

maltepe , ali kılıç