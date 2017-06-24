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  4. 24 Haziran 2017 15:45

Ramazan’a muhteşem kapanış

Maltepe Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Ramazan etkinlikleri, Ogan Han’ın muhteşem konseriyle sona erdi. Konserde yöresel ezgilere eşlik eden binlerce Maltepeli, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Ramazan’a muhteşem kapanış
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Binlerce Maltepelinin katıldığı ve orucunu açtığı iftar sonrası, Organik Halk Pazarı’nda bir aydır düzenlenen Ramazan etkinliklerinin son gecesi, meddah gösterisiyle başladı. Çocuklar, düzenlenen meddah gösterisiyle eğlenceli vakit geçirirken, sonrasında sahne alan Ogan Han, seslendirdiği halk müziği ve yöresel ezgilerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Türkülere eşlik eden vatandaşlar, hep birlikte halay çekti. Etkinliğin son gününe MS (Multiple Skleroz) hastası vatandaşlar da, belediyenin davetlisi olarak katıldı.
 
 

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