Ramazan’da ortaoyunu keyfi

İllüzyon ve eski Ramazan geleneklerinden olan ortaoyununun da sahnelendiği etkinliklere katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yemek dağıtarak, “Hayırlı Ramazanlar” diledi.

Maltepe’de Ramazan’ın üçüncü günü yine renkli etkinliklere sahne oldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP İlçe Başkanı Zeynep Babacan’ın da katıldığı iftarda Kılıç, halka yemek dağıttı. Etkinlikler, okunan Kur’an tilaveti ile başladı. Daha sonra ilahiyatçı yazar Abdullah Babaoğlu tarafından sohbet gerçekleştirildi. Babaoğlu sohbetinde, oruç tutmanın önemine ve ahiret hayatında cennete ulaşmanın yollarına değindi. Babaoğlu’nun konuşmasından sonra düzenlenen illüzyon gösterisiyle çocuklar eğlenceye doyarken, ünlü sanatçı Deniz Arcak ve Fatoş Kabasakal ekibiyle, Ramazan’ın geleneksel eğlencelerinden ortaoyununu sahneledi. “Neşe-i Muhabbet” adı altında düzenlenen ortaoyununda, yanlış anlaşılmayla hayatı renklenen bir ailenin içine düştüğü durum anlatıldı.

Ramazan etkinlik alanında kurulan oyun parkurunda çocuklar eğlenirken, aileler de kurulan sevgi hanelerinde, yöresel tatları denedi ve memleketlerine duydukları özlemi giderdi.



